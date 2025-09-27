Кто сыграет на шахматном турнире претендентов? Непомнящий пока без путёвки, но шанс есть

Во всяком случае, уже в конце ноября мы будем знать список тех, кто будет биться за то, чтобы бросить вызов Гукешу! Родина шахмат мечтает о первом полностью индийском матче чемпиона и претендента, американский миллиардер Рекс Синкфилд хочет вернуть корону за океан, как было во времена Вильгельма Стейница или Роберта Фишера. А мы же во время Кубка мира будем очень болеть за Яна Непомнящего​, Владислава Артемьева, Андрея Есипенко, Даниила Дубова, Ивана Землянского, Сергея Лобанова, Евгения Наера и Арсения Нестерова. Ещё за одну путёвку в матче чемпионов мира среди юношей вскоре Алексей Гребнев поспорит с талантливым французом Марком-Андриа Маурицци. Шансы на прорыв у россиян есть!