Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Шахматист Непомнящий хотел бы сыграть за сборную России на турнирах

Генеральная ассамблея FIDE обсудит возвращение всех российских команд на международные турниры с флагом и гимном.

Источник: Reuters

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Гроссмейстер Ян Непомнящий ждет допуск сборной России для возможного участия в командном турнире. Об этом Непомнящий рассказал ТАСС.

Ранее ТАСС сообщил, что Генеральная ассамблея Международной шахматной федерации (FIDE) обсудит возвращение всех российских команд на международные турниры с флагом и гимном.

«Я за сборную играю всегда с большим удовольствием, несмотря на разногласия с федерацией. Для меня это всегда самые интересные турниры — командные. Но опять же не я формирую состав команды, поэтому посмотрим. А так было бы здорово после стольких лет вернуться на командные турниры», — сказал Непомнящий.

Российские шахматисты были отстранены от командных турниров в 2022 году из-за событий на Украине. В январе 2025 года FIDE допустила юношеские и паралимпийские команды в нейтральном статусе. В июле до участия в чемпионате мира под флагом FIDE допустили женскую сборную.