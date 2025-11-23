Российские шахматистки стали победительницами командного чемпионата мира

Россиянки выиграли турнир в третий раз, ранее победы на командном чемпионате мира были одержаны в 2017 и 2021 годах. Во всех соревнованиях принимала участие Лагно, в 2013 году она стала чемпионкой мира в составе сборной Украины. Горячкина выиграла турнир в третий раз, Шувалова — во второй. В состав российской команды также входила Анна Шухман, которая, как и Гарифулина, впервые стала победительницей командного чемпионата мира.