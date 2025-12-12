Гроссмейстер справился с расстановкой

В финале Левону Ароняну пришлось иметь дело с Магнусом Карлсеном, который в ключевые моменты, когда на кону ценнейший приз, практически всегда абсолютно безупречен. Но в данном случае соперник оказался лучше. В первой партии норвежец, игравший черными, похоже, решил удивить оппонента жертвой пешки в дебюте ради инициативы. Но в итоге никакой инициативы Карлсену не досталось, а Аронян умело воспользовался превосходством в материале. Во второй партии Левон Аронян продемонстрировал уже эталонную технику защиты в эндшпиле, хотя про эндшпиль все знают, что это территория Карлсена, если есть хоть крохотный шанс, дожмет кого угодно. Но Аронян выстоял, впрочем, все-таки не лишив норвежца очередной регалии в послужном списке. Дело в том, что в общем зачете серии Карлсен, выигравший два ее этапа и ни разу не выпавший из топ-тройки, очутился выше.