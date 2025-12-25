Джинсы Карлсена, триумф россиян. Чего ждать от ЧМ по блицу и рапиду?

Российские шахматисты будут выступать под нейтральным флагом, хотя турнир в Дохе вполне мог стать первым мировым первенством за долгие годы, где российские спортсмены выступили бы с национальными символами. 14 декабря состоялось заседание Генассамблеи Международной шахматной федерации (FIDE), на котором обсуждался «российский вопрос». За отмену всех санкций к российским шахматистам проголосовал 61 делегат, против — 51. После этого большинство опрошенных проголосовали за допуск россиян до всех соревнований под нейтральным флагом. Президент FIDE Аркадий Дворкович заявил, что оба результата легальны и действительны, но организация будет консультироваться с Международным олимпийским комитетом. Консультации продолжаются до сих пор.