Карлсен опоздал на символический первый ход на ЧМ по рапиду

После церемонии открытия Дворкович и Аль-Модиахи подошли к первой доске, чтобы сделать символический ход. Но Карлсен отсутствовал. Неловкое ожидание продлилось несколько минут. Почетные гости было хотели перейти к первому столу у женщин, чтобы сделать первый ход, но в этот момент в зал вбежал Карлсен.