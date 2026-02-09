Пуленепробиваемый норвежец

Для Магнуса Карлсена с его громадных размеров перечнем всяких достижений и статусом безусловного фронтмена шахмат (пусть без титула чемпиона мира, с которым он добровольно расстался в 2022 году, понаслаждавшись им десять лет) этот успех, несомненно, был очень приятным. Speed Chess Championsip — довольно популярное соревнование. В нем играют в три разновидности блица: с контролем пять минут на партию с добавлением секунды за сделанный ход, три минуты и минута. Последний, жестокий, во всем мире называют «пулей». Запущен проект интернет-платформы Chess.com был в 2016 году, и за все время существования побеждать в нем удавалось только двум шахматистам, двум великим блицерам — Карлсену и американцу Хикару Накамуре. Причем у норвежца перед нынешним розыгрышем, несмотря на успех в двух предыдущих, было меньше титулов, чем у Накамуры, — четыре против пяти. Но вот они сравнялись.