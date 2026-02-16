Магнус Карлсен прибавил себе новый титул

Нынешнее противостояние тоже получилось для него нервным. Все в нем решила третья партия, перед которой счет был равным. В ней Карлсен, забрав «отравленного» слона, угодил черными, строго говоря, в проигранную позицию. Кажется, даже сам Каруана понимал, что нужно чуточку поднажать, найти пару правильных ходов — и победа будет в кармане. Но правильные ходы не обнаруживались, а норвежец изобретательно защищался. В конце концов позиция стала совершенно равной. Многие бы в этой ситуации смирились с ничьей, но Карлсен, только что чудом выпутавшийся из передряги, на нее не согласился. И был прав, потому что дожал Каруану. Тот в заключительной, четвертой партии отчаянно пытался отыграться, но не вышло.