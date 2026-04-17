«Бокс помогает мне добиться результата в шахматах»

Чемпионка России, Европы и мира в разных возрастных категориях, победительница онлайн-олимпиады ФИДЕ в составе национальной сборной, первая женщина, преодолевшая отметку в 3 тыс. рейтинговых пунктов на платформе chess.com — сегодня мировой топ женских шахмат трудно представить без россиянки Полины Шуваловой.
Помимо ярких индивидуальных достижений, Полина давно зарекомендовала себя как один из ключевых командных игроков. Ее впечатляющие 9,5 очка из 10 возможных на турнире в Линаресе-2025 стали важным вкладом в золотые медали женской сборной России на чемпионате мира. А на недавних Играх стран ШОС в китайском Шанхае она сражалась за команду наравне с ведущими гроссмейстерами мужских шахмат — Александром Грищуком и Владиславом Артемьевым.
О том, что осталось за кадром турниров в Шанхае и Линаресе, как строится подготовка к соревнованиям и почему шахматистам необходимы активные виды спорта, Полина рассказала в интервью «Известиям» и «Спорт-Экспрессу».
«Мне комфортно играть в командных соревнованиях»
— Как проходила подготовка к турниру ШОС и были ли какие-то особенности по сравнению, скажем, с командным ЧМ в Линаресе-2025?
— Мы командой рассчитывали бороться за первое место, так и получилось. Обидно, что не выиграли, но в принципе матч был равный, с сильнейшим составом Китая — два чемпиона мира (Дин Лижэнь и Цзюй Вэньцзюнь). Удалось добраться до армагеддона («Партия смерти» — белые имеют больше времени, но обязаны победить; черным достаточно ничьей для победы в матче, но у них меньше времени. — Ред.). Конечно, серебро — не то, чего нам хотелось, особенно с учетом того, что шансы на победу были. От этого я расстроилась. В плане предварительной работы не было какой-то особой командной подготовки перед соревнованием. Мы просто поехали играть, без сборов. Наш тренер Александр Рязанцев помогал на месте — с подготовкой, с задачами. А перед женским командником были специальные сборы, и на турнир мы поехали уже с них, в полной боевой готовности.
— Команда на Играх ШОС состоит из трех человек, один из которых — сверхопытный Александр Грищук, другой — двукратный чемпион России, вице-чемпион мира по рапиду Владислав Артемьев, да и тренирует ее один из топ-наставников — Александр Рязанцев. Чувствуется ли «разница поколений»?
— На месте не возникало никаких споров, да и в принципе шахматы вид спорта демократичный в плане возраста. И ребенок, и взрослый гроссмейстер могут играть на равных и обсуждать игру. Для меня все шахматисты в команде — это суперсила, уровень 2700. Я старалась больше набираться опыта, слушать — это очень интересно. В то же время я могу высказать свое мнение, где-то подискутировать. Это приветствуется, «сверху-вниз» никто не разговаривает. В российской команде собрались харизматичные люди, с разными взглядами, с разными игровыми стилями. А мне комфортно играть в командных соревнованиях в принципе, я это люблю. Энергия идет от команды и от общения, общее дело, общий результат. Когда играешь за сборную — это всегда особенно приятно.
— На женском ЧМ тебе удалось зайти в мировой топ-10 и показать фантастический перформанс: 9,5 из 10 очков. Это результат домашней работы и вклада тренеров или еще подходящий контроль?
— Скорее, это симбиоз всего — универсальной волшебной таблетки для сиюминутной хорошей формы в природе не существует. Чтобы подойти к Линаресу в оптимальной кондиции, я месяц-полтора очень интенсивно работала над шахматами после самаркандской «Большой швейцарки». После дала себе отдохнуть, а уже на командных сборах в преддверии чемпионата пришла в нужную форму. Эти сборы мне нравятся — на них есть не только шахматы, но и другие активности, полезные и для шахмат, и для психологии, и для физической формы.
Мы все разные, но женская дружина у нас сплоченная. А контроль — очень комфортный для меня, 45 минут на партию плюс тридцать секунд на ход. Важная игра была против Татев Абрахамян из США: я сильно ошиблась, но удалось не только спастись, но и выиграть. Как всегда, центральный матч — против Китая во главе с экс-чемпионкой мира Хоу Ифань, и мы выиграли. Очень хочется еще раз сказать большое спасибо каждому в команде — и девушкам, и тренерам (с женской сборной на ЧМ в Испании работали гроссмейстеры Сергей Рублевский, Константин Сакаев и Евгений Наер. — Ред.), и организатору на месте, и нашему врачу. Вместе мы сила.
— В контексте потенциального допуска к Шахматной олимпиаде — что она для тебя значит? Ждешь возможности сыграть на ней?
— Размышлять об этом пока преждевременно, но, конечно, я хочу сыграть за сборную. И очень желательно — выиграть.
«Женщине-шахматистке зарабатывать в обычных турнирах очень сложно»
— А почему ты не играла «Аэрофлот Опен» в начале марта?
— В этом году я немного отложила старт турнирных выступлений, такое бывает редко, но всегда по ряду объективных причин. Решила пропустить «Аэрофлот Опен» в первую очередь для того, чтобы сделать акцент на подготовке к дальнейшему сезону. Чтобы выступить на московском опене хотя бы без потери рейтинга, нужно быть очень и очень хорошо готовым. В прошлом году, например, пришлось играть с простудой — и, несмотря на первый женский приз, радовалась, что удалось закончить с минимальной потерей рейтинга. Мне нравится играть этот турнир, в прошлом году за первый женский приз я также получила в подарок билеты бизнес-класса в обе стороны, которые с удовольствием использовала. Но хочется пожелать, чтобы и денежные призы были сопоставимы с мужскими.
— А какая разница между первым женским и первым мужским призом?
— Три миллиона рублей у мужчин, 150 тыс. у женщин. До этого было 50 тысяч рублей. Грустно видеть такую большую разницу — в двадцать и более раз. К сожалению, в России женщине-шахматистке зарабатывать в обычных турнирах очень сложно. Думаю, что в других странах ситуация не сильно лучше. Женских соревнований почти нет, а если есть, то призы гораздо меньше мужских. Да и для мужчин-шахматистов «Аэрофлот Опен» — это серьезная возможность заработать. Почему бы не превратить его в центральный турнир и для женщин тоже, сделать настоящим праздником шахмат? Очень хотелось бы увидеть сопоставимые призы для женской категории. Это бы сильно способствовало развитию женских шахмат в России.
— Какие планы у тебя дальше по сезону? За тебя можно будет поболеть на командном чемпионате России в Сочи?
— Ближайший турнир — опен в Баку, но по срокам он совпадает с российским командником. Так что в Сочи меня не будет, к сожалению. Размышляю об участии в чемпионате Азии, но решение пока не приняла. А летом планирую отыграть командный чемпионат мира по рапиду и блицу в Гонконге, выступаю за местную команду. В ее составе, кроме меня, болгарский гроссмейстер Аркадий Найдич, а также несколько молодых и очень перспективных представителей азиатских стран. Любителям шахмат рекомендую турнир к просмотру!
«Между Гукешем и Синдаровым будет битва»
— В твоих соцсетях недавно появилась серия видео «Дисциплина» — каждый день ты выкладываешь полутораминутные ролики про расписание, подготовку, спорт, повседневные дела. Что это такое, с чего началось и в чем цель?
— Пока я отдыхала от шахмат после новогодних чемпионатов мира, пришла в голову идея создать лайфстайл-блог про жизнь профессиональной спортсменки-шахматистки. С 25 января я начала открытый годовой челлендж на своих страничках в соцсетях. Суть в том, что ты выполняешь несколько условий каждый день: шахматы — не менее пяти часов, кроме до- и послетурнирной нагрузки, если необходимо.
Получилось, что за 2,5 месяца, пока идет челлендж, я отдыхала в сумме около пяти дней, их я не учитываю. Еще есть обязательная утренняя зарядка и потом минимум 10 тыс. шагов ежедневно. Это вызов самой себе. Если делать это открыто, то есть и большая мотивация следить за собой. Нужно работать каждый день, в этом смысл. Особенно приятно, когда в комментариях пишут, что я кого-то смогла замотивировать, в такие моменты понимаю, что мой блог может кому-то принести пользу.
— Какие виды спорта, на твой взгляд, помогают достигать шахматный результат эффективнее других?
— Мне кажется, что для шахмат важно заниматься тем, что развивает выносливость. Я занимаюсь боксом. Эти тренировки содержат и кардио, и силовые, и реакцию развивают. Всё, что нужно! Если убрать из бокса удары по голове (не самая полезная вещь для шахмат), то это отличный вид спорта! Шахматисты занимаются бегом, пинг-понгом и большим теннисом, ходят в бассейн. Сейчас очень популярен падел: я пока не пробовала. Каждому свое, но мне нравятся активные виды спорта с игровым моментом. Но физическая форма в принципе очень важна для шахмат. Не все шахматисты за ней следят, следовательно, результат где-то может подводить. Без занятий спортом я чувствую себя неоптимально.
— За каким видом следишь сама? Или всё-таки собственное участие и активность — это круче зрительских трибун?
— Я не болельщик, сама люблю заниматься спортом! Иногда смотрю бокс, есть любимые бои, которые могу пересматривать. Для меня это своего рода медитация, действует успокаивающе. (Улыбается.).
— И последний вопрос — о завершившемся турнире претендентов. Как оценишь события на Кипре? Чего ждем от матча за мужскую корону и какую дуэль было бы любопытно увидеть у женщин?
— У мужчин Синдаров показал феноменальный результат — и по игре, и по подготовке. Такую доминацию в шахматах найти сложно. Несмотря на то что Синдаров выглядит фаворитом, особенно на фоне проигрышей Гукеша, предсказать исход матча за корону всё равно очень затруднительно. Я бы поставила на Синдарова, но Гукеш может вернуть форму времен Олимпиады-2022. Словом, будет битва. У женщин всё странно и сложно: скажем, Вайшали сопутствует фантастическая удача — ей удавалось выигрывать проигранные позиции. А по игре солиднее смотрится китаянка Чжу Цзинэр. Особенно интересно смотреть, когда интрига сохраняется до последнего тура, как в этот раз. Теперь будем ждать битвы за титулы.
Александра Понкратова