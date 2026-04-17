«Бокс помогает мне добиться результата в шахматах»

— Мы командой рассчитывали бороться за первое место, так и получилось. Обидно, что не выиграли, но в принципе матч был равный, с сильнейшим составом Китая — два чемпиона мира (Дин Лижэнь и Цзюй Вэньцзюнь). Удалось добраться до армагеддона («Партия смерти» — белые имеют больше времени, но обязаны победить; черным достаточно ничьей для победы в матче, но у них меньше времени. — Ред.). Конечно, серебро — не то, чего нам хотелось, особенно с учетом того, что шансы на победу были. От этого я расстроилась. В плане предварительной работы не было какой-то особой командной подготовки перед соревнованием. Мы просто поехали играть, без сборов. Наш тренер Александр Рязанцев помогал на месте — с подготовкой, с задачами. А перед женским командником были специальные сборы, и на турнир мы поехали уже с них, в полной боевой готовности.