Пионер-гроссмейстер

Те же, кому во что бы то ни стало заглянуть хочется, должны знать, что, конечно, не все вундеркинды вырастают в настоящих гениев шахмат, но очень многие добиваются серьезных достижений. Нынешняя, после взлета Оро, десятка игроков, быстрее всех домчавшихся до гроссмейстерского звания, это прекрасно иллюстрирует (см. рисунок). В ней по большому счету одно исключение: не задалась карьера у индийца Паримарджана Неги, гроссмейстером ставшего в 2006 году. Сергей Карякин, участвовавший 12 лет назад в матче за титул чемпиона мира, наверняка и сейчас был бы в шахматном авангарде, если бы не конфликт с FIDE, оставивший его без топ-турниров. А у остальных все в порядке. Норвежец Магнус Карлсен — лидер мировой классификации, индиец Гукеш Доммараджу — чемпион мира, узбеку Жавохиру Синдарову только что досталось право биться за титул, индиец Рамешбабу Прагнанандха и узбек Нодирбек Абдусатторов — твердо в элите. Турок Ягыз Каан Эрдогмуш недавно в 14 лет преодолел эксклюзивный, обозначающий как раз абсолютную элитность рейтинговый рубеж 2700. Абхиманью Мишра немного притормозил, но иногда в свои 17 показывает неплохие результаты.