Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Итальянка оспорила в CAS выбор на Игры дочери спортивного чиновника

Анджела Ромеи считает, что на выбор керлингисток на Олимпиаду Итальянской федерацией ледовых видов спорта повлиял конфликт интересов — вместо нее в сборную взяли дочь технического директора.

Источник: AP 2024

Двукратный призер чемпионатов Европы Анджела Ромеи подала две апелляции в Спортивный арбитражный суд (CAS) из-за отказа федерации включить ее в сборную Италии по керлингу на Олимпиаду. Об этом сообщила пресс-служба суда.

Ромеи, выступающей за сборную с 2017 года, 20 января не оказалось в списке на Игры. Итальянская федерация ледовых видов спорта (FIGS) 2 февраля сообщила ей, что решение о составе пересматриваться не будет, а Всемирная федерация керлинга (WCF) заявила Ромеи, что выбор керлингисток находится в ведении FIGS.

Сама керлингистка считает, что в процессе формирования сборной был конфликт интересов и вместо «более опытной и квалифицированной» спортсменки выбрали 19-летнюю дочь технического директора FIGS Марко Мариани Ребекку.

Ромеи на чемпионате мира 2024-го получила приз имени Фрэнсис Броди, который вручают керлингистке, наилучшим образом демонстрирующей высокий уровень мастерства, приверженность честной игре и спортивный дух.

На счету Ромеи бронза (2017) и серебро (2023) чемпионатов Европы.

Узнать больше по теме
Керлинг: правила, особенности и развитие в России
Как профессиональный вид спорта керлинг начал активно развиваться в нашей стране с 1991 года. С тех пор он приобрел популярность среди зрителей и спортсменов благодаря активной популяризации и успехам российских команд на международных соревнованиях. Тем не менее «шашки на льду» по-прежнему остаются непонятным феноменом для большинства любителей спорта.
Читать дальше