Олимпиада-2026. Керлинг. Дабл-микст. Норвегия сыграет с Чехией, Великобритания против Швейцарии, другие матчи

Матчи в этой дисциплине состоят из восьми эндов — в каждом команды выпускают по пять камней. Очки начисляются за камни, которые стоят ближе к центру «дома» по сравнению с камнями соперника. Побеждает команда, набравшая больше очков по итогам финального энда.
Действующими чемпионами в дабл-миксте являются итальянцы Стефания Константини и Амос Мозанер. Соревнования по керлингу проходят на Олимпийском стадионе в Кортине.
Олимпийские игры-2026.
Милан и Кортина-д’Ампеццо, Италия.
Дабл-микст.
10-я сессия.
Норвегия — Чехия — 12.05.
Южная Корея — Эстония — 12.05.
11-я сессия.
Канада — Швеция — 16.35.
Великобритания — Швейцария — 16.35.
США — Эстония — 16.35.
Италия — Чехия — 16.35.
12-я сессия.
Италия — Великобритания — 21.05.
США — Швеция — 21.05.
Швейцария — Норвегия — 21.05.
Канада — Южная Корея — 21.05.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей — московское.
Турнирное положение: Великобритания — 7 побед (7 игр), Италия — 4 (6), США — 4 (6), Швеция — 4 (7), Канада — 3 (6), Швейцария — 3 (6), Эстония — 2 (6), Норвегия — 2 (6), Чехия — 1 (5), Южная Корея — 0 (5).
Составы команд.
Италия: Стефания Константини — Амос Мозанер.
Канада: Джоселин Петерман — Бретт Галлант.
Чехия: Юлия Зелингрова — Вит Хабичовский.
Эстония: Мари Калдвеэ — Харри Лилл.
Великобритания: Дженнифер Доддс — Брюс Моуэт.
Южная Корея: Ким Сон Ен — Чон Ен Сок.
Норвегия: Кристин Скаслиен — Магнус Недреготтен.
Швейцария: Бриар Шваллер-Хюрлиман — Янник Шваллер.
Швеция: Изабелла Врано — Расмус Врано.
США: Кори Тиес — Кори Дропкин.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей — московское. В полуфинал выходят 4 лучшие команды. Прямую трансляцию игр покажет Okko.