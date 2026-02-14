Тренер сборной Швеции по керлингу обвинил канадцев в жульничестве на ОИ

МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Главный тренер мужской сборной Швеции по керлингу Фредрик Линдберг обвинил канадцев в жульничестве во время матча группового этапа на зимних Олимпийских играх 2026 года.
Шведы в пятницу проиграли канадцам в матче со счетом 6−8. После игры шведские СМИ представили доказательства того, что канадцы во время матча повторно касались камней, однако судьи проигнорировали нарушения.
«Мы знаем, что они делают, и видели это раньше. Мы знаем, что есть определенные игроки, которые так поступают. Мы могли бы назвать имена игроков, если бы захотели. Но на самом деле мы не очень заинтересованы в этом. Мы пытались работать над тем, чтобы в World Curling занялись этим вопросом, но в крупных организациях все идет медленно, и нам не удается добиться тех изменений, которые мы хотим видеть, — чтобы судьи выходили и наказывали за важные нарушения правил», — цитирует Линдберга Aftonbladet.
Шведский керлингист Оскар Эрикссон предположил, что судья не знал правил. «Главный судья не знал правил, и нам пришлось их поправлять. А потом судьи побоялись что-либо предпринять», — сказал он.
Шведы являются действующими олимпийскими чемпионами. Текущий турнир они начали с трех поражений подряд.