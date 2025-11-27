Ричмонд
В России могут начать штрафовать за читерский софт в киберспорте

«Известия»: в России могут ввести штрафы за читерский софт в киберспорте.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Административные штрафы до 30 тысяч рублей могут ввести в РФ за читерский софт в киберспорте, это нацелено на укрепление доверия к новой индустрии и привлечение инвесторов и широкой аудитории, рассказали газете «Известия» в Госдуме.

«Минспорт поддерживает борьбу с нечестной игрой в киберспорте. На турнирах хотят ввести наказания за использование запрещенных читов и специальных программ… Депутаты Госдумы предлагают штрафы за такие нарушения», — отмечает газета.

Также, по данным «Известий», Госдума предлагает установить административные штрафы до 30 тысяч рублей и использовать технические средства для предотвращения читерства.

Необходимость инициативы, как указано, обусловлена укреплением доверия к новой индустрии, привлечением инвесторов, спонсоров и широкой аудитории, отметили в газете.

По словам сенатора Артема Шейкина, которые приводит газета, «введение штрафов — закономерный шаг, аналогичный контролю за допингом в традиционном спорте», но для справедливости необходимы четкие, единые правила, включающие порядок фиксации нарушений, проведение проверок, защиту прав спортсменов и возможность подачи апелляций.

«Известия» также пишут, что в пресс-службах министерства спорта РФ и Федерации компьютерного спорта России на запросы газеты пока не ответили.