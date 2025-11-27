В России могут начать штрафовать за читерский софт в киберспорте

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Административные штрафы до 30 тысяч рублей могут ввести в РФ за читерский софт в киберспорте, это нацелено на укрепление доверия к новой индустрии и привлечение инвесторов и широкой аудитории, рассказали газете «Известия» в Госдуме.