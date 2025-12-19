Белорусы победили на старте Игр будущего в Абу-Даби

В стартовом матче турнира по фиджитал-футболу белорусская WhiteBird победила соперников из Объединенных Арабских Эмиратов — 3:0. В виртуальном поединке белорусы выиграли 1:0, а на реальном футбольном поле дважды поразили ворота хозяев соревнований — 2:0. В составе белорусской команды выступают Арсений Забродский, Дмитрий Бага, Михаил Лухвич, Арсений Концедайлов, Илья Лукашевич, Максим Дубинин и Станислав Альховский.