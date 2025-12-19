Ричмонд
Белорусы победили на старте Игр будущего в Абу-Даби

19 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские команды успешно начали выступление на Играх будущего, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Белорусской федерации фиджитал-спорта.

В стартовом матче турнира по фиджитал-футболу белорусская WhiteBird победила соперников из Объединенных Арабских Эмиратов — 3:0. В виртуальном поединке белорусы выиграли 1:0, а на реальном футбольном поле дважды поразили ворота хозяев соревнований — 2:0. В составе белорусской команды выступают Арсений Забродский, Дмитрий Бага, Михаил Лухвич, Арсений Концедайлов, Илья Лукашевич, Максим Дубинин и Станислав Альховский.

В первой встрече группового этапа по фиджитал-баскетболу белорусская команда FlashBasket оказалась сильнее мексиканский Mexico Quetzales — 35:24. За белорусов под руководством Дмиртия Лапковского играют Роман Веробей, Дмитрий Пахтусов, Юрий Черепанов и Александр Водейко.

В состязаниях в столице ОАЭ принимают участие представители 65 стран, которые соревнуются за награды в 11 видах программы. Общий призовой фонд составляет $5 млн. Турнир завершится 23 декабря.