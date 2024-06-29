Барде выиграл первый этап многодневки «Тур де Франс»

Победитель преодолел дистанцию 206 км между Флоренцией и Римини за 5 часов 7 минут 22 секунды. Второе место занял его партнер по команде нидерландец Франк ван ден Брук, который финишировал с таким же временем. Третью позицию занял бельгиец Ваут ван Арт из Team Visma (отставание 5 секунд).