19:50 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Барде выиграл первый этап многодневки «Тур де Франс»

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Французский велогонщик Ромен Барде из команды DSM-Firmenich стал победителем первого этапа многодневки «Тур де Франс».

Источник: Reuters

Победитель преодолел дистанцию 206 км между Флоренцией и Римини за 5 часов 7 минут 22 секунды. Второе место занял его партнер по команде нидерландец Франк ван ден Брук, который финишировал с таким же временем. Третью позицию занял бельгиец Ваут ван Арт из Team Visma (отставание 5 секунд).

Российский велогонщик Александр Власов из Bora-Hansgrohe занял 18-ю позицию, отстав от лидера на 5 секунд.

Второй этап «Большой петли» протяженностью 199,2 км пройдет в воскресенье.

Читайте также от «Спорт РИА Новости»
Ефимова не смогла отобраться на Олимпиаду
Украина стала худшей в легкой группе. Это главное разочарование Евро?
Российских теннисистов снова обяжут подписать декларацию перед Уимблдоном
Гейм, сет, жизнь. Умерла великая теннисистка и комментатор Анна Дмитриева
Возрастное ограничение 18+
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь