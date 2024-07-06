15:56 (мск), источник: Чемпионат.com

На «Тур де Франс» велогонщика оштрафовали за то, что он обнял жену

Французского велогонщика Жюльена Бернара оштрафовали за то, что он обнимал жену и общался со зрителями на седьмом этапе «Тур де Франс».

Источник: AP 2023

Бернар финишировал на данном этапе на 61-й позиции. Он заявил, что платил бы штраф ежедневно, лишь бы прожить момент заново.

«Я действительно с нетерпением ждал этого дня. Я знал, что моя жена и мои друзья пришли во время восхождения. И извините, UCI Cycling, за то, что нанесли ущерб имиджу спорта. Но я готов платить 200 швейцарских франков каждый день и пережить этот момент заново», — написал Бернар после случившегося в своих социальных сетях.

Сумма штрафа составила 200 швейцарских франков — это около 30 тыс. рублей. Известно, что организаторы сочли поведение велогонщика неподобающим или ненадлежащим, а также обвинили в нанесении ущерба имиджу спорта.

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