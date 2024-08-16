Русская чемпионка 3 года прожила в Швейцарии: «Были мысли остаться, но вернувшись, поняла, что лучше России нет»

"Три года с 2013‑го я прожила в Швейцарии. Я проходила подготовку к Олимпийским играм в Рио‑де‑Жанейро. Мне очень понравилось там жить, там очень красиво. Наша трасса была с видом на горы. У меня постоянно захватывало дух. И конечно, у меня возникали мысли, что как здорово было бы жить в Швейцарии.
Но потом с возрастом, когда начала уже разбираться во всем и когда вернулась в Россию, поняла, что лучше России нет. Здорово и классно жить там в какой‑то момент времени, проникшись культурой, красотой, но все‑таки здесь моя Родина, здесь мне всё нравится. Ты чувствуешь себя здесь свободным«, — сказала Суворова в эфире фильма из цикла “Лица страны” на канале “Матч ТВ”.