Русская чемпионка 3 года прожила в Швейцарии: «Были мысли остаться, но вернувшись, поняла, что лучше России нет»

Но потом с возрастом, когда начала уже разбираться во всем и когда вернулась в Россию, поняла, что лучше России нет. Здорово и классно жить там в какой‑то момент времени, проникшись культурой, красотой, но все‑таки здесь моя Родина, здесь мне всё нравится. Ты чувствуешь себя здесь свободным«, — сказала Суворова в эфире фильма из цикла “Лица страны” на канале “Матч ТВ”.