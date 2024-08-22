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Власов занял двенадцатое место на шестом этапе «Вуэльты»

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Российский велогонщик Александр Власов из команды Bora-Hansgrohe занял 12-е место на шестом этапе многодневки «Вуэльта Испании».

Источник: Reuters

Победил на этапе австралиец Бен О’Коннор из Decathlon AG2R La Mondiale Team, преодолевший дистанцию в 185,5 км за 4 часа 28 минут 12 секунд. Вторым стал итальянец Марко Фриго из Israel — Premier Tech с отставанием в 4 минуты 33 секунды, третьим финишировал партнер Власова по команде немец Флориан Липовиц (+5.12). Власов отстал от лидера на 6 минут 31 секунду.

О’Коннор после победы на этапе сделал рывок в 22 позиции в генеральной классификации «Вуэльты» и возглавил ее с общим временем 23 часа 28 минут 28 секунд. Предыдущий лидер словенец Примож Роглич (Bora-Hansgrohe) спустился на второе место (+4.51), а третьим стал португалец Жуан Алмейда (UAE Team Emirates, +4.59).

Власов опустился на 13-ю строчку в общем зачете и отстает от лидера на 5 минут 51 секунду.