Власов занял двенадцатое место на шестом этапе «Вуэльты»

Победил на этапе австралиец Бен О’Коннор из Decathlon AG2R La Mondiale Team, преодолевший дистанцию в 185,5 км за 4 часа 28 минут 12 секунд. Вторым стал итальянец Марко Фриго из Israel — Premier Tech с отставанием в 4 минуты 33 секунды, третьим финишировал партнер Власова по команде немец Флориан Липовиц (+5.12). Власов отстал от лидера на 6 минут 31 секунду.
О’Коннор после победы на этапе сделал рывок в 22 позиции в генеральной классификации «Вуэльты» и возглавил ее с общим временем 23 часа 28 минут 28 секунд. Предыдущий лидер словенец Примож Роглич (Bora-Hansgrohe) спустился на второе место (+4.51), а третьим стал португалец Жуан Алмейда (UAE Team Emirates, +4.59).
Власов опустился на 13-ю строчку в общем зачете и отстает от лидера на 5 минут 51 секунду.