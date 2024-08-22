Власов занял двенадцатое место на шестом этапе «Вуэльты»

Победил на этапе австралиец Бен О’Коннор из Decathlon AG2R La Mondiale Team, преодолевший дистанцию в 185,5 км за 4 часа 28 минут 12 секунд. Вторым стал итальянец Марко Фриго из Israel — Premier Tech с отставанием в 4 минуты 33 секунды, третьим финишировал партнер Власова по команде немец Флориан Липовиц (+5.12). Власов отстал от лидера на 6 минут 31 секунду.