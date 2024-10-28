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Белорусские велосипедисты завоевали девять медалей международных соревнований в Москве

28 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На велотреке «Крылатское» в Москве прошли чемпионат, Кубок и первенство России по велоспорту, а также всероссийские соревнования и Кубок федерации велосипедного спорта, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минспорта.

Источник: Минспорта Беларуси

Вместе с российскими спортсменами участие в турнире принимали сильнейшие белорусские велосипедисты. По итогам состязаний представители нашей команды выиграли девять наград — одну золотую, три серебряные и пять бронзовых. Полный комплект медалей собрал Роман Романов, который выиграл золото в гонке по очкам, серебро в скрэтче и бронзу в гонке с выбыванием.

На счету Романа Тишкова два третьих места (индивидуальное преследование и скрэтч), серебряными призерами соревнований стали Денис Мазур (преследование) и Артем Зайцев (спринт). На третью ступень пьедестала почета по разу поднялись Алина Короткина (гонка по очкам) и Александр Глова (кейрин).