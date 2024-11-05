Участвовавших в гонке в Буркина-Фасо российских велосипедистов отстранили

Ранее UCI исключил из международного календаря гонку в Буркина-Фасо, на стартовом этапе которой выступили гонщики в бело-сине-красных футболках с надписью «Российская армия» и эмблемой ЦСКА.
В список исключенных попали Дмитрий Ерошкин, Артем Гомозков, Кирилл Капустин, Евгений Казанов, Антон Попов, Мамыр Сташ и Антон Воробьев.
«Перечисленные лица не имеют права участвовать в мероприятиях UCI из-за несоблюдения правил. Отстранение будет применяться до тех пор, пока правила в отношении России и Белоруссии остаются в силе», — говорится в документе.
Ранее UCI допустил российских спортсменов к участию в международных стартах в нейтральном статусе при соблюдении ряда условий.