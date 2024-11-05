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Участвовавших в гонке в Буркина-Фасо российских велосипедистов отстранили

МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Международный союз велосипедистов (UCI) исключил из соревнований под своей эгидой российских велогонщиков, принявших участие в многодневной велогонке в Буркина-Фасо, сообщается на сайте федерации.

Источник: Спорт РИА Новости

Ранее UCI исключил из международного календаря гонку в Буркина-Фасо, на стартовом этапе которой выступили гонщики в бело-сине-красных футболках с надписью «Российская армия» и эмблемой ЦСКА.

В список исключенных попали Дмитрий Ерошкин, Артем Гомозков, Кирилл Капустин, Евгений Казанов, Антон Попов, Мамыр Сташ и Антон Воробьев.

«Перечисленные лица не имеют права участвовать в мероприятиях UCI из-за несоблюдения правил. Отстранение будет применяться до тех пор, пока правила в отношении России и Белоруссии остаются в силе», — говорится в документе.

Ранее UCI допустил российских спортсменов к участию в международных стартах в нейтральном статусе при соблюдении ряда условий.