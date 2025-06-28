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Самсонова завоевала второе золото на ЧР по велоспорту в Казани

Самсонова завоевала второе золото на чемпионате России по велоспорту в Казани.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Анастасия Самсонова завоевала золотую медаль в групповой гонке на 124,8 км в рамках проходящего в Казани чемпионата России по велоспорту на шоссе.

Помимо Самсоновой, по итогам гонки на пьедестале расположились Алена Иванченко, ставшая серебряным призером, и Ирина Кузнецова, завоевавшая бронзовую медаль. Все три спортсменки представляют команду Санкт-Петербурга.

В четверг Самсонова в составе своей команды завоевала золотую медаль в смешанной эстафете.

Чемпионат России завершится 29 июня.