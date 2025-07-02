Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Белорусские велосипедисты завоевали два серебра на старте первенства России

2 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На велотреке «Локосфинкс» в Санкт-Петербурге стартовало первенство России 2025 года по велоспорту на треке с участием белорусских спортсменов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Нашу страну на турнире представляют 22 спортсмена. В первый соревновательный день участники первенства РФ определили лучших в командных гонках преследования. Среди юношей до 18 лет второе место заняли белорусы Илья Слесаренко, Арсений Кошевой, Иван Витько и Артем Борушков, которые в финале уступили сверстникам из Санкт-Петербурга. У юниорок до 22 лет серебряные медали завоевали наши Ирина Чуянкова, Полина Конрад, Ксения Шинкоренко и Алина Короткина, лучший результат также показали хозяйки трека.

Кроме того, 2 июля белорусы Кирилл Гуцко, Вячеслав Шпаковский, Вадим Одинец и Александр Осталовски стали четвертыми в категории U22. Далее на первенстве России по велоспорту на треке будут разыграны медали в индивидуальной гонке преследования, спринте, омниуме, гонке по очкам, гонке с выбыванием, скретче, мэдисоне и кейрине. Турнир в Санкт-Петербурге завершится 7 июля.