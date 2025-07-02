Белорусские велосипедисты завоевали два серебра на старте первенства России

Нашу страну на турнире представляют 22 спортсмена. В первый соревновательный день участники первенства РФ определили лучших в командных гонках преследования. Среди юношей до 18 лет второе место заняли белорусы Илья Слесаренко, Арсений Кошевой, Иван Витько и Артем Борушков, которые в финале уступили сверстникам из Санкт-Петербурга. У юниорок до 22 лет серебряные медали завоевали наши Ирина Чуянкова, Полина Конрад, Ксения Шинкоренко и Алина Короткина, лучший результат также показали хозяйки трека.