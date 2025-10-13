Экзотическая Руанда все влиятельнее в спорте. Наша велогонщица побывала там на ЧМ и делится впечатлениями

Руанда, если кто не знает, горная страна. Мы прилетели накануне старта, поэтому я стала одной из тех, у кого не было времени акклиматизироваться. На практике чувствовалось так: воздух даже на высоте 1500 метров над уровнем моря непривычно разряженный, в горле першило, и организму приходилось тяжело, даже просто дышать было сложно. Когда гуляешь — этого не чувствуешь, а когда ты на пределе — сразу замечаешь. На тренировке показатели мощности были ниже обычных — высота давала о себе знать.