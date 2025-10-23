Терех выиграла два золота в третий день чемпионата России по велоспорту на треке

Две победы в четверг, 23 октября, одержала лидер нашей женской команды Анна Терех. Сперва белоруска выиграла скрэтч (гонку с массовым стартом на 10 км), а затем показала лучший результат в омниуме (дисциплине, сочетающей четыре вида программы). Кроме того, второе место в омниуме заняла наша Полина Конрад, которая также завоевала золото в гонке с выбыванием. У мужчин белорус Денис Мазур взял серебро в скрэтче и стал четвертым в омниуме.