Россиянка Бурлакова стала серебряным призером ЧМ по велотреку в гите

Бурлаковой 25 лет, она является чемпионкой мира 2024 года в гите. Также в ее активе победа на чемпионате Европы — 2025 в спринте. Россиянка выигрывала серебро и бронзу мирового первенства 2021 года, на европейском первенстве — 2021 она завоевала три бронзовые награды.