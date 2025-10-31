Ричмонд
Белорусы завоевали десять медалей «Большого приза Москвы» по велоспорту на треке

31 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские спортсмены выиграли десять медалей международных соревнований по велоспорту на треке «Большой приз Москвы», сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

Соревнования с участием лидеров команд Беларуси и России проходили на олимпийском велотреке «Крылатское» 30 и 31 октября, спортсмены разыграли медали в четырех видах программы. На счету наших гонщиков три золотые, пять серебряных и две бронзовые награды. Победы на турнире одержали Валерия Степанец (гонка с выбыванием), Ангелина Солина (скрэтч) и Илья Альховик (гонка с выбыванием, юниоры).

Вторые места в скрэтче заняли Степанец и юниоры Арсений Кошевой с Дарьей Гавриленко, также обладателями серебра стали Денис Марчук (гонка с выбыванием) и Ангелина Шестак (спринт, юниорки). Кроме того, Марчук показал третий результат в спринте, еще одну бронзу в юниорской гонке с выбыванием принесла Гавриленко.