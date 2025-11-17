Ричмонд
Паралимпийская чемпионка по велоспорту Греко умерла в 28 лет

Также австралийка была трехкратной чемпионкой мира в велотреке и победительницей ЧМ-2019 в шоссейной велогонке.

Источник: AP 2024

СИДНЕЙ, 17 ноября. /ТАСС/. Победительница Паралимпийских игр в Токио австралийская велогонщица Пейдж Греко умерла в возрасте 28 лет. Об этом сообщила пресс-служба Федерации велоспорта Австралии.

«Пейдж скончалась в своем доме в Аделаиде после внезапного приступа. Ее достижения на международной арене были исключительными, но именно ее доброта, спокойная решимость и то, как она вдохновляла окружающих, навсегда останутся с нами. Она обладала редкой способностью создавать у людей ощущение причастности и поддержки, и ее влияние, несомненно, оставит неизгладимое впечатление на многих», — говорится в сообщении.

В 2021 году на Паралимпиаде в Токио спортсменка стала победительницей гонки преследования на 3 000 метров в велотреке, обновив рекорд мира. На Играх австралийка также завоевала две бронзовые медали. Также Греко была трехкратной чемпионкой мира в велотреке и победительницей чемпионата мира 2019 года в шоссейной велогонке.