Велогонщицу доставили в больницу после падения в гонке «Милан — Сан-Ремо»

Массовый завал произошел во время женской однодневной велогонки «Милан — Сан-Ремо», сообщает The Guardian.
Инцидент произошел на одном из спусков, менее чем в 20 км до финиша 156-километровой трассы. Пострадали несколько спортсменок, самые серьезные повреждения получила итальянка Дебора Сильвестри, которая перелетела через ограждение, когда велогонщицы пытались избежать столкновения. Она упала с высоты около двух метров.
Сильвестри была доставлена в больницу. Ее команда, Laboral Kutxa, сообщила, что 27-летняя спортсменка была в сознании во время транспортировки и что позже будет предоставлена информация о ее состоянии.
Победу в гонке одержала бельгийка Лотте Копецки.