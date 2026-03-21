Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Велогонщицу доставили в больницу после падения в гонке «Милан — Сан-Ремо»

Дебора Сильвестри попала в массовый завал и упала с высоты около двух метров, перелетев через ограждение.

Источник: РБК Спорт

Массовый завал произошел во время женской однодневной велогонки «Милан — Сан-Ремо», сообщает The Guardian.

Инцидент произошел на одном из спусков, менее чем в 20 км до финиша 156-километровой трассы. Пострадали несколько спортсменок, самые серьезные повреждения получила итальянка Дебора Сильвестри, которая перелетела через ограждение, когда велогонщицы пытались избежать столкновения. Она упала с высоты около двух метров.

Сильвестри была доставлена в больницу. Ее команда, Laboral Kutxa, сообщила, что 27-летняя спортсменка была в сознании во время транспортировки и что позже будет предоставлена информация о ее состоянии.

Победу в гонке одержала бельгийка Лотте Копецки.