Чемпиона РФ по велоспорту-ВМХ Тоянова отстранили на 3 года из-за мельдония

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Победителя чемпионата России 2024 года по велоспорту-ВМХ в дисциплине «крузер» Егора Тоянова дисквалифицировали на три года после того, как в его допинг-пробе было обнаружено запрещенное вещество мельдоний. Об этом свидетельствуют материалы, имеющиеся в распоряжении ТАСС.
Тоянов был дисквалифицирован на основании решения Дисциплинарного антидопингового комитета Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Он сможет вернуться в спорт не ранее сентября 2028 года.
Сам спортсмен еще до вынесения официального решения о дисквалификации написал в своих соцсетях, что не употреблял сознательно это запрещенное вещество и не понимает, как оно могло попасть в его организм. Тоянов указал на подозрительно низкую концентрацию мельдония в его допинг-пробе и допустил, что вещество могло содержаться в биологически активных добавках (БАД).
Тоянову 27 лет, на внутрироссийских соревнованиях он выступал за Москву. Спортсмен является победителем и призером этапов Кубка России, выигрывал медали на чемпионатах страны, имеет опыт выступлений на международных стартах.