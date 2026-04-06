Федерация велосипедного спорта объявила о смерти двух заслуженных тренеров

Федерация велосипедного спорта объявила о кончине тренеров Захарова и Конарева.

Источник: РИА Новости Спорт

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Федерация велосипедного спорта России (ФВСР) объявила о смерти тренеров Валерия Захарова и Владимира Конарева.

«Российский велоспорт понес невосполнимые утраты. С глубоким прискорбием сообщаем, что ушли из жизни выдающиеся наставники, воспитавшие целую плеяду чемпионов и посвятившие свою жизнь развитию нашего вида спорта — Валерий Иванович Захаров и Владимир Васильевич Конарев. Светлая память о великих тренерах навсегда останется в наших сердцах и в новых победах их воспитанников», — говорится в заявлении федерации в Telegram-канале.

Захаров был тренером олимпийского чемпиона Анатолия Чуканова, призера чемпионата мира Светланы Рожковой и четырехкратного участника Олимпийских игр Сергея Рысенко. Специалист родился в 1948 году.

Конарев был наставником мастеров международного класса, среди которых Анатолий Колунов, Эдуард Бакеев, Николай Николаев, Виктор Хрипушин и Валерий Шаров.