Велогонщика Уоттса дисквалифицировали на 25 дней за удар соперника кулаком

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Международный союз велосипедистов (UCI) дисквалифицировал на 25 дней новозеландского велогонщика Киана Уоттса за удар соперника кулаком во время гонки, сообщается на сайте организации.

Источник: РИА Новости Спорт

Инцидент произошел 7 марта на соревнованиях Salverda Bouw Ster van Zwolle в Нидерландах. Примерно в 33,7 километрах от финишной черты Уоттс потянулся к другому гонщику и нанес ему удар.

В ходе разбирательств Уоттс признал себя виновным и принял предложенное UCI наказание. Помимо санкций, наложенных во время гонки (дисквалификация, уплата штрафа в размере 200 швейцарских франков и снятие 25 баллов UCI), Уоттс отстранен от соревнований с 9 апреля по 2 мая 2026 года.

Уоттсу 24 года. До дисквалификации он представлял израильскую команду NSN, которая выступает в Мировом туре под швейцарской лицензией, при этом базируется в Испании.