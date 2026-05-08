Велогонка «Джиро д’Италия» с участием россиянина Власова стартует в пятницу

СОФИЯ, 8 мая. /ТАСС/. Первая в сезоне 2026 года многодневная велогонка гранд-тура «Джиро д’Италия» стартует в болгарском Несебре групповой гонкой на дистанции 147 км.
«Джиро» начнется не на территории Италии лишь в 16-й раз в истории. Впервые это произошло в 1965 году, когда велогонщики стартовали в Сан-Марино, и с тех пор с разной периодичностью гонка открывалась в нескольких странах Европы. В последний раз «Джиро» стартовала за пределами Апеннинского полуострова в 2025 году — в албанском Дурресе.
Впервые же «Джиро д’Италия» прошла в 1909 году. Тогда она состояла лишь из восьми этапов общей протяженностью 2 488 км (то есть в среднем гонщики преодолевали в день по 311 км). В результате до финиша, который состоялся в Милане, добралось менее половины участников — 49 из 127.
Действующим победителем «Джиро» является британский велогонщик Саймон Йейтс из Team Visma. Ранее британец выигрывал «Вуэльту Испании» (2018), в его активе также золото чемпионата мира 2013 года по велоспорту на треке в гонке по очкам. На старт «Джиро д’Италия» — 2026 Саймон Йейтс не выйдет по причине завершения карьеры по окончании прошлого сезона.
Александр Власов из Red Bull-Bora-Hansgrohe станет единственным россиянином, который выйдет в 2026 году на старт «Джиро д’Италия». Ему 30 лет, в «Джиро» он принимал участие три раза, в 2021 году занял итоговое четвертое место, в 2020 и 2023 годах ему не удавалось добраться до финиша. В активе Власова есть также пятое место в генеральной классификации «Тур де Франс» — 2022, седьмое — в «Вуэльте Испании» — 2023 и победа в веломногодневке «Тур Романдии» в 2022 году. Наивысшим результатом для россиян на «Джиро д’Италия» были победы Евгения Берзина в 1994 году, Павла Тонкова в 1996-м и Дениса Меньшова в 2009-м.