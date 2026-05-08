Велогонка «Джиро д’Италия» с участием россиянина Власова стартует в пятницу

Александр Власов из Red Bull-Bora-Hansgrohe станет единственным россиянином, который выйдет в 2026 году на старт «Джиро д’Италия». Ему 30 лет, в «Джиро» он принимал участие три раза, в 2021 году занял итоговое четвертое место, в 2020 и 2023 годах ему не удавалось добраться до финиша. В активе Власова есть также пятое место в генеральной классификации «Тур де Франс» — 2022, седьмое — в «Вуэльте Испании» — 2023 и победа в веломногодневке «Тур Романдии» в 2022 году. Наивысшим результатом для россиян на «Джиро д’Италия» были победы Евгения Берзина в 1994 году, Павла Тонкова в 1996-м и Дениса Меньшова в 2009-м.