Власов поднялся на девять позиций после седьмого этапа «Джиро д’Италия»

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Российский велогонщик команды Bora-Hansgrohe Александр Власов занял 24-е место на седьмом этапе многодневки «Джиро д’Италия».

Источник: РИА Новости Спорт

Этап протяженностью 244 км по маршруту Формия — Блокхаус выиграл датчанин Йонас Вингегор из команды Team Visma (6 часов 9 минут 15 секунд). Вторым стал австриец Феликс Галль (Decathlon CMA CGM Team, отставание — 13 секунд), третьим — австралиец Джей Хиндли (Bora-Hansgrohe, +1.02). Власов финишировал 24-м с отставанием 4 минуты 11 секунд.

В генеральной классификации продолжает лидировать португалец Афонсу Эулалиу из Bahrain Victorious со временем 30 часов 59 минут 23 секунды. Вторым идет Вингегор (+3.17), третьим — Галль (+3.34). Власов поднялся с 38-й на 29-ю строчку, отставая от лидера на 11 минут 34 секунды.

Восьмой этап многодневки протяженностью 156 км по маршруту Кьети — Фермо пройдет 16 мая.