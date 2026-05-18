Сиенко стал единственным кандидатом на пост главы ФВСР

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Предприниматель Олег Сиенко остался единственным кандидатом на пост президента Федерации велосипедного спорта России (ФВСР), сообщается в Telegram-канале ФВСР.
В Москве 27 мая пройдет внеочередная конференция ФВСР, на которой будет избран новый президент организации. Сиенко сменит на посту Юрия Кучерявого, который занимал его с ноября 2024 года.
Ранее о выдвижении Сиенко на пост президента организации в Telegram-канале сообщил министр спорта РФ и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев.
Сиенко 60 лет. Он занимал пост главы ФВСР с 2008 по 2010 год и является почетным президентом организации.