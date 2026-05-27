Власов занял четвертое место на 17-м этапе многодневки «Джиро д’Италия»

Власов из Bora-Hansgrohe занял четвертое место на 17-м этапе «Джиро д’Италия».

Источник: Alberto Gardin/Eurasia Sport Images/Getty Images

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Российский велогонщик команды Bora-Hansgrohe Александр Власов занял четвертое место на 17-м этапе многодневки «Джиро д’Италия».

На этапе протяженностью 202 км первенствовал датчанин Михаэль Вальгрен из команды EF Education-EasyPost, преодолевший дистанцию за 4 часа 41 минуту 33 секунды. Вторым стал норвежец Андреас Лекнесунд из Uno-X Mobility (отставание — 3 секунды), третьим — итальянец Дамиано Карузо из Bahrain Victorious (+0.06). Власов также уступил лидеру 6 секунд.

В генеральной классификации продолжает лидировать датчанин Йонас Вингегор из Visma со временем 66 часов 57 минут 14 секунд. Австриец Феликс Галль из Decathlon CMA CGM Team (+4.03) идет вторым, третьим — нидерландец Тим Аренсман из Ineos (+4.27). Власов поднялся с 25-й на 22-ю строчку, он отстает от лидера на 39 минут 51 секунду.

Следующий этап протяженностью 171 км пройдет в четверг.