Российского велогонщика дисквалифицировали за кокаин

«К спортсмену была применена дисквалификация на три месяца, начиная с даты вынесения решения 12 февраля 2026 года, с зачетом отбытого срока временного отстранения, а именно с 14 ноября 2025 года», — сказано в заявлении антидопингового агентства. Таким образом, к текущему моменту Сташ уже отбыл дисквалификацию.