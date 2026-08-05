Гонщиц на «Тур де Франс» начали проверять из-за махинаций с бюстгальтером

Как писал Le Parisien, проверки должны были начаться перед раздельным стартом на дистанции между Жевре-Шамбертеном и Дижоном 4 августа. Все гонщицы обязаны были явиться в специально отведенную палатку за десять минут до старта, где комиссары изучат их экипировку.