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Гонщиц на «Тур де Франс» начали проверять из-за махинаций с бюстгальтером

Комиссары уделяли особое внимание бюстгальтерам с подкладкой, которая, увеличивая площадь груди спортсменок, позволяет добиться аэродинамического эффекта.

Источник: Reuters

Международный союз велосипедистов (UCI) начал проверять одежду участниц на наличие аэродинамических накладок на груди на женском «Тур де Франс», сообщает The Guardian.

Отмечается, что комиссары уделяют особое вниманию наличию бюстгальтеров с подкладкой, которая, увеличивая площадь груди спортсменок, позволяет добиться аэродинамического эффекта.

Как писал Le Parisien, проверки должны были начаться перед раздельным стартом на дистанции между Жевре-Шамбертеном и Дижоном 4 августа. Все гонщицы обязаны были явиться в специально отведенную палатку за десять минут до старта, где комиссары изучат их экипировку.

«Особое внимание будет уделено соблюдению статьи 1.3.032 регламента UCI, касающейся несущественных элементов и одежды или других предметов/аксессуаров, которые носит гонщик и которые могут изменить его фигуру», — приводит заявление организаторов Le Parisien.

Ранее WielerFlits сообщал, что ряд женских команд за несколько дней до женской разделки на «Тур де Франс» обратились к UCI с призывом проверить гонщиц на использование подкладок в бюстгальтерах, заявляя, что некоторые спортсменки «подделывают» размер чашечек с помощью подкладок, чтобы создать аэродинамический обтекатель.

Женский «Тур де Франс» проходит с 1 по 9 августа 2026 года.