Россиянка Казанцева победила в прыжках в воду с вышки на Играх БРИКС
КАЗАНЬ, 16 июн — РИА Новости. Россиянка Виктория Казанцева стала победительницей соревнований по прыжкам в воду с 10-метровой вышки на Играх БРИКС в Казани.
КАЗАНЬ, 16 июн — РИА Новости. Россиянка Виктория Казанцева стала победительницей соревнований по прыжкам в воду с 10-метровой вышки на Играх БРИКС в Казани.
Всего были представлены две участницы. Казанцева показала результат 345,10 балла, второй стала россиянка Юлия Тимошинина (305,70).
Игры БРИКС проходят с 12 по 24 июня. В соревнованиях принимают участие около 5 тысяч спортсменов из более чем 90 стран, они разыграют 387 комплектов медалей.