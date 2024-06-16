Россиянка Казанцева победила в прыжках в воду с вышки на Играх БРИКС | Источник:

Всего были представлены две участницы. Казанцева показала результат 345,10 балла, второй стала россиянка Юлия Тимошинина (305,70).

Игры БРИКС проходят с 12 по 24 июня. В соревнованиях принимают участие около 5 тысяч спортсменов из более чем 90 стран, они разыграют 387 комплектов медалей.