16 июня, источник: Спорт РИА Новости

Россиянка Казанцева победила в прыжках в воду с вышки на Играх БРИКС

КАЗАНЬ, 16 июн — РИА Новости. Россиянка Виктория Казанцева стала победительницей соревнований по прыжкам в воду с 10-метровой вышки на Играх БРИКС в Казани.

Россиянка Казанцева победила в прыжках в воду с вышки на Играх БРИКС | Источник: Спорт РИА Новости

Всего были представлены две участницы. Казанцева показала результат 345,10 балла, второй стала россиянка Юлия Тимошинина (305,70).

Игры БРИКС проходят с 12 по 24 июня. В соревнованиях принимают участие около 5 тысяч спортсменов из более чем 90 стран, они разыграют 387 комплектов медалей.

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