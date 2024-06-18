Шлейхер и Кузнецов выиграли золото Игр БРИКС по синхронным прыжкам в воду
Шлейхер и Кузнецов завоевали золото в синхронных прыжках в воду с трех метров.
Шлейхер и Кузнецов завоевали золото в синхронных прыжках в воду с трех метров.
МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Никита Шлейхер и Евгений Кузнецов выиграли соревнования в синхронных прыжках в воду с трехметрового трамплина на Играх БРИКС, которые проходят в Казани.
Победители набрали 446,34 балла. Второе место заняла команда Бразилии, в составе которой выступили Рафаэл Фогача и Рафаэл Макс (348,03 балла), третьим стал белорусский дуэт Евгений Кондратович и Владислав Сонин (341,73).
Игры БРИКС проходят с 12 по 24 июня. В соревнованиях участвуют около 5 тысяч спортсменов из более чем 90 стран мира, они разыграют 387 комплектов медалей.