Российские прыгуны в воду взяли две золотые медали на турнире в Германии

Сборная России, за которую выступали Григорий Иванов и Ульяна Клюева, Руслан Терновой и Юлия Тимошинина, выиграла командные соревнования с результатом 401,10 балла. Второе место заняла сборная Германии (377,05 балла), третьей стала сборная Сингапура (304,40).
Серебряный призер Олимпиады 2012 года Евгений Кузнецов выиграл мужские соревнования в прыжках с трехметрового трамплина (432,95). Россиянин Никита Шлейхер (404,45) занял второе место, тройку замкнул британец Мэттью Диксон (404,25).
Чемпионка Европы 2021 года Анна Конаныхина (266,45) стала третьей в прыжках с 10-метровой вышки. Победу одержала немка Паулин Пфайф (300,90), серебро у Элоиз Беланже (279,65) из Канады.
Турнир проходит в немецком Ростоке с 13 по 16 марта. Для российских прыгунов в воду это первый международный турнир с 2022 года за пределами России и Белоруссии.