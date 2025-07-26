«Хорошо, когда много сильных соперниц». Чемпионка мира рада соревноваться в Сингапуре с российскими прыгунами в воду

— Трудно сказать, потому что до завершения карьеры в прошлом году Мелисса Ву всегда была, наверное, самой известной прыгуньей из Австралии, и, хотя я добилась большого успеха, я не продвигала себя в социальных сетях и т. д. , как она. Быть символом для австралийских спортсменов? Думаю — да, я очень рада быть в этой роли и являться примером для других людей, потому внутри я остаюсь просто обычным человеком, я спортсменка, я усердно тренируюсь, и все. Думаю, что если другие люди увидят меня настоящей и при этом успешной, то поймут, что они тоже могут. Мне очень нравится поговорка, что прилив поднимает все лодки, и думаю, что если кто-то может поднять уровень других, то это действительно важно.