«Хорошо, когда много сильных соперниц». Чемпионка мира рада соревноваться в Сингапуре с российскими прыгунами в воду

Чемпионат мира по водным видам спорта. Прыжки с трамплина. Женщины. Трамплин, 1 м.
1. Мэддисон Кини (Австралия) — 308,00.
2. Яцзе Ли (Китай) — 290,25.
3. Кьяра Пеллакани (Италия) — 270,80…
6. Кристина Ильиных (Россия) — 261,85.
Мэддисон Кини в первый день турнира прыжков в воду на чемпионате мира в Сингапуре сделала, как многим казалось, невозможное — обошла девушек из КНР и завоевала золото на метровом трамплине. Кини совершала похожий подвиг восемь лет назад, на ЧМ-2017 в Будапеште. Но с тех пор в ее карьере произошло многое — в том числе пропуск ОИ в Токио и выход на полноценную работу, пять дней в неделю, как у обычных людей. О том, как 29-летняя Мэддисон восприняла это золото и как она к нему шла, спортсменка рассказала «СЭ».
Просто фокусируюсь на прыжке и пытаюсь не обделаться
— Спустя восемь лет золото ЧМ снова у вас. Это были долгие восемь лет?
— Да. Тренер хотел, чтобы я попробовала еще раз, хотел проверить, смогу ли я это сделать, поэтому я возобновила тренировки в начале этого года. Я очень счастлива и даже не чувствую, что прошло восемь лет. Не чувствую себя такой старой, как в паспорте. Сейчас я снова люблю прыжки в воду и очень счастлива, что все еще могу выступать на этом уровне и, знаете, просто получать удовольствие.
— Предчувствие утром?
— Это всегда очень сложно. Я выигрывала ЧМ в прошлом. В Сингапуре я выиграла квалификацию, и, знаете, появляются эти ожидания. Как бы ты ни говорил себе, что нужно расслабиться и вести себя нормально, всегда что-то есть, но для меня это очень хорошая тренировка перед трехметровым трамплином и более крупными стартами, такими как Олимпиада. Когда на вас давит такая ответственность, вы должны уметь адаптироваться. И для меня важно уметь справляться с давлением в подобных ситуациях. Повторюсь, применительно к этому ЧМ сегодня была хорошая тренировка перед тремя метрами.
— То есть даже с вашим опытом перед квалом метрового трамплина все равно нервничали?
— В предварительном раунде я всегда нервничаю больше всего. Потому что когда вы в финале — вы уже в финале. Но сначала нужно туда добраться. Впрочем, сегодня утром меня все равно трясло. Но это само по себе хорошая практика. Если ты можешь прыгать в таком состоянии — ты можешь прыгать в любых условиях. И такой практики нужно больше.
— Шум, на который жаловались другие участницы, мешал?
— Я думаю, это потому, что бассейн все-таки открытый, есть фоновый шум. Но когда я на трамплине — я ничего не слышу. Просто фокусируюсь на своем прыжке и пытаюсь не обделаться. (Смеется.).
— Пятый прыжок. Что было в голове?
— Я прыгала последней, это давало небольшое тактическое преимущество. Но важно было не забегать вперед, не думать о результатах. Мысль была: «Если я просто сделаю свое, то выиграю». Дальше — советы тренера, выход, шаг, взлет и прыжок.
— Почему выбрали левый трамплин, а не правый?
— Я только его и попробовала, все понравилось, на правый не пошла. Думаю, выбрала левый еще и потому, что при прыжке внутрь я немного смещаюсь влево и могла бы приземлиться на судей. (Смеется).
— Удалось услышать оценки китаянки Цзя Чен за третий прыжок? Два, три, три, два…
— Да, я такая: о боже, что она наделала? И потом ты начинаешь нервничать, потому что соперник дает шанс своей ошибкой, но нужно просто успокоиться и сосредоточиться на себе.
— В этот момент есть в голове какая-то радость из-за ошибки соперницы?
— Такое бывает в прыжках в воду, и со мной это случалось. Знаете, всегда хорошо, когда все показывают отличные результаты, потому что тогда возникает действительно хорошая соревновательная атмосфера. Поэтому я всегда хочу, чтобы люди показывали все, на что способны. Да, иногда ошибка соперника работает в твою пользу, так что ты не можешь оставаться совершенно нейтральным внутри и, может быть, ты немного рад.
— Насколько вы нейтральны по отношению к нейтралам, какие эмоции и мысли испытываете?
— Рада была видеть в этом финале Кристину Ильиных, она такая красивая прыгунья. Я не слишком разбираюсь во внешней политике и прочем, но очень рада, что она все еще прыгает. Она даже старше меня, знаю ее уже много лет, и она всегда была прекрасной спортсменкой. Очень рада видеть ее в финале и надеюсь, что увижу на трехметровом трамплине. Для нашего вида спорта хорошо, когда есть много сильных атлетов. А ваша страна очень сильна в прыжках в воду, и я думаю, что это всегда повышает уровень соревнований.
Для меня важно иметь карьеру помимо спорта
— Если брать прыжки в воду на ЧМ, то Австралия завоевала восемь золотых медалей за всю историю. И половина из них — ваши.
— Правда? О боже. Они должны платить мне больше. Это шутка!
— Считаете себя своего рода лидером в прыжках в воду в Австралии?
— Трудно сказать, потому что до завершения карьеры в прошлом году Мелисса Ву всегда была, наверное, самой известной прыгуньей из Австралии, и, хотя я добилась большого успеха, я не продвигала себя в социальных сетях
— Для ясности — ЧМ выиграла женщина-шахтер.
— Да, я работаю в горнодобывающей компании в Австралии и являюсь специалистом по горной технике. Занимаюсь системами наведения на горных грузовиках, экскаваторах, драглайнах и прочем оборудовании.
— График?
— Работаю пять дней в неделю. Это сложно. Очень устаю, несмотря на то что график гибкий: два дня в офисе и три — удаленно. Для меня очень важно иметь карьеру помимо спорта, чтобы, когда закончу карьеру, я могла просто жить дальше. Плюс это дает возможность переключаться, моя жизнь не сосредоточена полностью на спорте, так что у нее могут быть и другие хорошие стороны. И я люблю деньги. (Смеется.).
— И на работе не знают, что вы чемпионка мира.
— Именно. Да нет, знают, конечно. Но я могу работать с людьми, узнавать новое, чувствовать себя продуктивной, делать что-то со своей жизнью, так что мне это нравится.
Улыбайся. Не плачь. Не воспринимай все так серьезно
— Лето 2021 года. Вы травмируетесь и пропускаете Игры в Токио.
— Это было сложно и больше было связано с тем, что я знала свой потенциал, но просто не была готова к Играм психологически. И то, что я не попала на Олимпиаду, на самом деле было для меня большим облегчением. Я знала, что нахожусь не в лучшей форме, не прыгаю так, как нужно. И когда меня не включили в состав — груз упал с плеч. Я больше не должна была себя заставлять, я могла взять время, чтобы фактически перестроить себя с нуля: были проблемы с плечом, хронические, из-за них я была очень нервной, приходила на тренировки раздраженной, прыжки не получались, я расстраивалась, у меня все болело, и это было просто ужасно.
Оставшись без Токио, я смогла взять перерыв, который занял больше года, я даже не отобралась в личную программу на ЧМ в Будапешт в 2022-м. Прыгала синхронные, но на отборе боролась с головой, это заняло время, отчасти находясь вне моего контроля. История не слишком веселая, потому что, несмотря на то что у меня есть жизнь вне спорта, если прыжки в воду идут хорошо, у меня все хорошо. Но если с прыжками что-то не в порядке, то чувствую себя несчастной, и ситуация сильно меня цепляет.
— Совет, который нынешняя Мэддисон Кини дала бы себе образца ЧМ в Казани в 2015 году?
— Улыбайся. Не плачь. Не воспринимай все так серьезно. Потому что тогда, когда что-то шло плохо, это было как конец света. Но сейчас, когда что-то идет не так, я поплачу, но потом думаю: «Ничего страшного». Я научилась этому сейчас, но хотелось бы, чтобы этого не происходило тогда.
Сергей Лисин