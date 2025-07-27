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Прыгун в воду Фокин вышел в финал ЧМ в соревнованиях на метровом трамплине

Фокин вышел в финал чемпионата мира в прыжках в воду с метрового трамплина.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Россиянин Геннадий Фокин вышел в финал в соревнованиях по прыжкам в воду с метрового трамплина на чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре.

Фокин показал результат 359,75 балла и занял восьмое место в предварительном раунде. Россиянин Егор Лапин (313,4) стал 29-м и не вышел в финал.

Лучший результат в предварительном раунде показал представитель Китая Чжэн Цзююань (428).

Финал соревнований состоится позже в воскресенье.

Чемпионат мира по водным видам спорта проходит в Сингапуре с 11 июля по 3 августа. В феврале 2023 года Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) перенесла турнир из Казани. Российские спортсмены выступают на соревнованиях в нейтральном статусе.