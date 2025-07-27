Прыгун в воду Фокин вышел в финал ЧМ в соревнованиях на метровом трамплине

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Россиянин Геннадий Фокин вышел в финал в соревнованиях по прыжкам в воду с метрового трамплина на чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре.
Фокин показал результат 359,75 балла и занял восьмое место в предварительном раунде. Россиянин Егор Лапин (313,4) стал 29-м и не вышел в финал.
Лучший результат в предварительном раунде показал представитель Китая Чжэн Цзююань (428).
Финал соревнований состоится позже в воскресенье.
Чемпионат мира по водным видам спорта проходит в Сингапуре с 11 июля по 3 августа. В феврале 2023 года Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) перенесла турнир из Казани. Российские спортсмены выступают на соревнованиях в нейтральном статусе.