Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Молчанов и Шлейхер вышли в финал в прыжках в воду с трамплина на ЧМ

Молчанов и Шлейхер вышли в финал в прыжках с трехметрового трамплина на ЧМ.

Источник: Reuters

СИНГАПУР, 1 авг — РИА Новости. Россияне Илья Молчанов и Никита Шлейхер вышли в финал в индивидуальных соревнованиях по прыжкам в воду с трехметрового трамплина на чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре.

Шлейхер (427,70), завоевавший ранее серебро в синхронных прыжках с вышки, занял в полуфинале седьмое место, Молчанов (397,05) — 11-е. Лучший результат показал двукратный олимпийский чемпион китаец Ван Цзунъюань (547,30).

Финал соревнований пройдет в пятницу и начнется в 12:32 мск.

Чемпионат мира по водным видам спорта проходит в Сингапуре с 11 июля по 3 августа. В феврале 2023 года Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) перенесла турнир из Казани. Российские спортсмены выступают на соревнованиях в нейтральном статусе.