Молчанов и Шлейхер вышли в финал в прыжках в воду с трамплина на ЧМ

СИНГАПУР, 1 авг — РИА Новости. Россияне Илья Молчанов и Никита Шлейхер вышли в финал в индивидуальных соревнованиях по прыжкам в воду с трехметрового трамплина на чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре.
Шлейхер (427,70), завоевавший ранее серебро в синхронных прыжках с вышки, занял в полуфинале седьмое место, Молчанов (397,05) — 11-е. Лучший результат показал двукратный олимпийский чемпион китаец Ван Цзунъюань (547,30).
Финал соревнований пройдет в пятницу и начнется в 12:32 мск.
Чемпионат мира по водным видам спорта проходит в Сингапуре с 11 июля по 3 августа. В феврале 2023 года Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) перенесла турнир из Казани. Российские спортсмены выступают на соревнованиях в нейтральном статусе.