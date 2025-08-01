Молчанов и Шлейхер вышли в финал в прыжках в воду с трамплина на ЧМ

СИНГАПУР, 1 авг — РИА Новости. Россияне Илья Молчанов и Никита Шлейхер вышли в финал в индивидуальных соревнованиях по прыжкам в воду с трехметрового трамплина на чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре.