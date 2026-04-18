Журова призвала лишить чемпионата Европы Польшу, отказавшуюся допускать россиян, несмотря на снятие всех санкций

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова призвала лишить Польшу чемпионата Европы по прыжкам в воду.

Источник: ТАСС

Ранее глава Польской федерации плавания Отыля Енджейчак, комментируя решение Международной федерации водных видов спорта (World Aquatics) вернуть россиянам флаг и гимн, заявила, что страна, несмотря на снятие всех санкций, не допустит российских и белорусских спортсменов на ЧЕ-2027.

«Заявления польских властей не удивляют, это дискриминация по национальному признаку. Это не первая ситуация с соревнованиями в Польше и соответствующими заявлениями по отношению к российским спортсменам. Далее почти наверняка последует реакция международной федерации, которая не так давно допустила наших спортсменов без ограничений. Соревнования нужно переносить в случае, если страна не может предоставить равный допуск. И в данном случае должно быть именно так. Хорошо, что еще есть время до чемпионата Европы», — приводит слова Журовой ТАСС.