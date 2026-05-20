Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Киселев завоевал золото в прыжках в воду на чемпионате России

Киселев завоевал золото в прыжках с 10-метровой вышки на чемпионате России.

Источник: РИА Новости Спорт

МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Мирослав Киселев стал победителем соревнований в прыжках с 10-метровой вышки на чемпионате России, который завершился в Казани.

Киселев по итогам шести попыток набрал 459,75 балла. Второе место занял Сандро Рогава (457,95 балла), тройку замкнул Никита Шлейхер (455,5).

У женщин в синхронных прыжках с 3-метрового трамплина победу одержали Виктория Казанцева и Виктория Фролова (287,55). Второе место заняли Виталия Королева и Мария Полякова (280,5), бронзу завоевали Кристина Айдарова и Елизавета Кузина (279,36).

Чемпионат России по прыжкам в воду проходил в Казани с 15 по 20 мая.