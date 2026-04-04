Дегтярев: русская тройка зарегистрирована в РФ как вид спорта

АНКАРА, 4 апреля. /ТАСС/. В России на государственном уровне признаны 10 традиционных видов спорта, в том числе из последних была зарегистрирована русская тройка. Об этом сообщил министр спорта Михаил Дегтярев во время выступления на проходящем в Анталье 8-м Форуме по этноспорту.
«Традиционные виды спорта пропагандируют здоровый образ жизни, играют важную роль в сохранении нации, народа. В прошлом году в Петербурге мы встретились с представителями 39 стран, стали площадкой не только для демонстрации национальных видов спорта, но и для обмена практиками по сохранению культуры. Ключевой элемент — это связка спорта и исторического наследия. В России мы недавно зарегистрировали как вид спорта русскую тройку. Это не только соревнования, но и часть исторического кода, русского кода с 250-летней историей. Также русская лапта имеет более чем 700-летнюю историю, и у нее есть родственные дисциплины в других странах», — сказал Дегтярев.
Русская тройка, как отметил министр, «стала 10-м [традиционным] видом спорта, признанным в России на государственном уровне». «Этими видами спорта системно и профессионально занимаются более 50 тысяч человек, а если смотреть более массовый сегмент, то это, конечно, несколько сот тысяч. Каждый вид спорта у нас имеет свою федерацию, которая получает и государственные средства, и другие и имеет возможность развиваться. Мы обеспечиваем также включение в государственный календарь соревнований и занимаемся участием на международном уровне. Мы обязательно поедем скоро в Кыргызстан. У нас уже сформирована команда», — сообщил министр.
Дегтярев, говоря о национальных видах спорта в РФ, сообщил, что «только в прошлом году прошло 52 мероприятия». «Мы рассчитываем принимать участие и в зарубежных стартах, и в Играх кочевников. Планируем сформировать сборную и хорошо выступить и на “Этноспорте-2027”, — сообщил он.