Дегтярев: русская тройка зарегистрирована в РФ как вид спорта

«Традиционные виды спорта пропагандируют здоровый образ жизни, играют важную роль в сохранении нации, народа. В прошлом году в Петербурге мы встретились с представителями 39 стран, стали площадкой не только для демонстрации национальных видов спорта, но и для обмена практиками по сохранению культуры. Ключевой элемент — это связка спорта и исторического наследия. В России мы недавно зарегистрировали как вид спорта русскую тройку. Это не только соревнования, но и часть исторического кода, русского кода с 250-летней историей. Также русская лапта имеет более чем 700-летнюю историю, и у нее есть родственные дисциплины в других странах», — сказал Дегтярев.