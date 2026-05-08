Нужно ли запретить виды спорта с животными? Зоозащитники имеют успех в этом деле

Животные и спорт уже многие тысячелетия идут лапа об руку — еще в античных Олимпийских играх лошади принимали участие в гонках на колесницах. В последние годы перспективы видов спорта с участием животных стали туманнее — зоозащитная повестка звучит все громче и их начали запрещать. Добраться могут и до олимпийского конного спорта, а многие уже «пострадали».
8 мая, во Всемирный день осла, призванный подчеркнуть важную роль этих выносливых животных для человека, изучаем последнее наступление на собачьи бега, скачки и другие подобные дисциплины. Тем более что с ослов все началось — в 2009-м в США запретили ослиный баскетбол.
Странная американская забава
Вид спорта зародился в 1920−30-х годах в Мексике или США. По одной из версий, ослы использовались для перевозки грузов, и фермеры решили поиграть в баскетбол, используя в качестве мячей апельсины, а в качестве корзин — бочки, и постепенно игру стали культивировать их коллеги.
Команды состоят из четырех игроков вне зависимости от пола, каждый из которых сидит на своем осле. Но интересно, что в некоторых ситуациях разрешается слезть с седла и подтащить осла к кольцу — баскетболисты довольно увесистые и не все животные справляются с такой ношей в течение матча. Напоминало зрелище смесь родео с НБА.
В основном матчи проходили в сельских школах как благотворительное шоу — какой-то единой лиги не существовало. Но знаменитую зоозащитную организацию РЕТА это не устраивало — в нулевых она начала собирать петиции и подавать в суд на таких игроков. В итоге к 2009 году такая забава была запрещена почти во всех штатах США. В мае состоялся последний матч по баскетболу на ослах в Кентукки. Защитники прав животных убедили власти, что во время встреч психика четвероногих подвергается тяжелым испытаниям и их спортивная карьера травмоопасна.
Другие виды спорта
В каких вообще видах спорта используются животные? Особняком стоит конный спорт — от конкура и выездки до скачек, поло, конной стрельбы из лука и тентпеггинга (он присутствовал в программе Игр БРИКС).
Большое число активностей связано с собаками — это аджилити, бега и даже бои.
Наконец, широко известен спорт с быками — родео и коррида.
В отдельную группу можно выделить национальные виды спорта — например, популярный в средней Азии кок-бору, некий аналог баскетбола на лошадях с тушей бобра или козла (правда, без чеканки «мяча»).
Практически во всех из этих видов есть сейчас репутационные проблемы.
Наступление зоозащитников
Даже олимпийским видам спорта уже пришлось испытать на себе новую реальность. Перед Олимпиадой-2024 в Париже на год была дисквалифицирована трехкратная олимпийская чемпионка Шарлотт Дюжарден — после попавшего в Сеть видео, на котором она обильно хлещет свою лошадь хлыстом во время тренировки.
А пятиборье и вовсе лишилось одного из пяти своих видов — конного спорта, который теперь заменили на полосу препятствий. На Олимпийских играх в Токио тренер из Германии Ким Райснер в ходе конкура несколько раз ударила кулаком коня Saint Boy, на котором выступала боровшаяся за медаль немецкая пятиборка Анника Шлой. Немка не смогла совладать с конем и не получила за верховую езду баллов. Что важно, животные в пятиборье доставались по жребию.
Но все та же PETA после успехов с ослами не останавливается и продолжает призывать МОК и вовсе убрать конный спорт из программы Олимпийских игр, аргументируя это безопасностью животных. Пока в этом деле, так сказать, конь не валялся, но вполне возможно, в какой-то момент идея найдет понимание — это нишевый спорт для богатых, который требует особой подготовки города, принимающего Олимпийские игры.
По понятным причинам делегации в конном спорте одни из самых внушительных, и отправить их на другой конец света стоит больших денег.
Собаки перестают бегать
Свежий сюжет — по планете уверенно шагает идея запрета собачьих бегов. В США за последние годы их запретили 44 штата из 50, в 2024-м запрет ввели в Новой Зеландии, а в марте-апреле 2026 года собачьи бега запретили в Уэльсе и Шотландии. Правда, Совет по делам борзых Великобритании (GBGB) оспаривает решение властей. По их словам, лицензированный и хорошо регулируемый вид спорта остается единственным способом обеспечить благополучие животных.
В Казахстане параллельно вступил в силу законопроект, которым вводится запрет на организацию и проведение зрелищных мероприятий, влекущих за собой нанесение травм и увечий животным. Но министр экологии, геологии и природных ресурсов Сериккали Брекешев отметил, что запрета на проведение национальных видов спорта с участием животных не будет — поскольку они причинения вреда не предусматривают. А вот собачьи бои в стране запретили и за их организацию штрафуют. В большинстве стран они если и проводятся, то только в стиле фильмов Гая Ричи — подпольно.
Другие запреты
Полный список запретов за последние годы включает:
Корриду: запрещена в Каталонии (Испания) с 2010 года, ограничена или запрещена в ряде регионов Франции и Латинской Америки. Главный аргумент — намеренное убийство животного как часть шоу. Однако в Мадриде и ряде регионов Испании коррида остается легальной и даже защищается как культурное наследие.
Петушиные и собачьи бои: запрещены почти во всех странах Европы и в большинстве стран мира. Тем не менее остаются в тени как нелегальный бизнес. Основной аргумент — прямое насилие, изначально заложенное в правила.
Джалликатту — это тамильская традиция укрощения быка, когда его выпускают в толпу, а участники должны схватиться за горб и провисеть на нем как можно дольше. В 2014 году Верховный суд Индии запретил эту традицию. Но в 2017-м после массовых протестов в регионе Тамилнад запрет сняли.
Родео: не запрещено полностью, но в ряде стран Европы отдельные элементы запрещены. Ограничения касаются использования электрошокеров, веревок и других методов, причиняющих боль.
Гонки на собачьих упряжках: РЕТА требует запретить и их, во всяком случае, легендарную гонку Iditarod по Аляске, но организаторы пока сопротивляются, говоря, что повышают стандарты безопасности и подготовки собак (на 1600-километровом маршруте регулярно случаются смерти животных).
Кроме того, многие из вас наверняка замечали изменение отношения к циркам и дельфинариям — в 24 государствах — членах ЕС уже введены запреты на содержание определенных или всех видов животных в цирках.
Кажется, тренд против использования животных будет только набирать обороты. И в этом философском споре о правах животных неприятны обе крайности — и жестокое обращение, и бездумные обвинения всех и вся.
Автор: Дмитрий Кузнецов