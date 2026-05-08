Нужно ли запретить виды спорта с животными? Зоозащитники имеют успех в этом деле

В последние годы различные организации активистов взяли спорт в узду.

Источник: РИА "Новости"

Животные и спорт уже многие тысячелетия идут лапа об руку — еще в античных Олимпийских играх лошади принимали участие в гонках на колесницах. В последние годы перспективы видов спорта с участием животных стали туманнее — зоозащитная повестка звучит все громче и их начали запрещать. Добраться могут и до олимпийского конного спорта, а многие уже «пострадали».

8 мая, во Всемирный день осла, призванный подчеркнуть важную роль этих выносливых животных для человека, изучаем последнее наступление на собачьи бега, скачки и другие подобные дисциплины. Тем более что с ослов все началось — в 2009-м в США запретили ослиный баскетбол.

Странная американская забава

Вид спорта зародился в 1920−30-х годах в Мексике или США. По одной из версий, ослы использовались для перевозки грузов, и фермеры решили поиграть в баскетбол, используя в качестве мячей апельсины, а в качестве корзин — бочки, и постепенно игру стали культивировать их коллеги.

Команды состоят из четырех игроков вне зависимости от пола, каждый из которых сидит на своем осле. Но интересно, что в некоторых ситуациях разрешается слезть с седла и подтащить осла к кольцу — баскетболисты довольно увесистые и не все животные справляются с такой ношей в течение матча. Напоминало зрелище смесь родео с НБА.

В основном матчи проходили в сельских школах как благотворительное шоу — какой-то единой лиги не существовало. Но знаменитую зоозащитную организацию РЕТА это не устраивало — в нулевых она начала собирать петиции и подавать в суд на таких игроков. В итоге к 2009 году такая забава была запрещена почти во всех штатах США. В мае состоялся последний матч по баскетболу на ослах в Кентукки. Защитники прав животных убедили власти, что во время встреч психика четвероногих подвергается тяжелым испытаниям и их спортивная карьера травмоопасна.

Источник: РИА "Новости"

Другие виды спорта

В каких вообще видах спорта используются животные? Особняком стоит конный спорт — от конкура и выездки до скачек, поло, конной стрельбы из лука и тентпеггинга (он присутствовал в программе Игр БРИКС).

Большое число активностей связано с собаками — это аджилити, бега и даже бои.

Наконец, широко известен спорт с быками — родео и коррида.

В отдельную группу можно выделить национальные виды спорта — например, популярный в средней Азии кок-бору, некий аналог баскетбола на лошадях с тушей бобра или козла (правда, без чеканки «мяча»).

Практически во всех из этих видов есть сейчас репутационные проблемы.

Источник: РИА "Новости"

Наступление зоозащитников

Даже олимпийским видам спорта уже пришлось испытать на себе новую реальность. Перед Олимпиадой-2024 в Париже на год была дисквалифицирована трехкратная олимпийская чемпионка Шарлотт Дюжарден — после попавшего в Сеть видео, на котором она обильно хлещет свою лошадь хлыстом во время тренировки.

А пятиборье и вовсе лишилось одного из пяти своих видов — конного спорта, который теперь заменили на полосу препятствий. На Олимпийских играх в Токио тренер из Германии Ким Райснер в ходе конкура несколько раз ударила кулаком коня Saint Boy, на котором выступала боровшаяся за медаль немецкая пятиборка Анника Шлой. Немка не смогла совладать с конем и не получила за верховую езду баллов. Что важно, животные в пятиборье доставались по жребию.

Источник: РИА "Новости"

Но все та же PETA после успехов с ослами не останавливается и продолжает призывать МОК и вовсе убрать конный спорт из программы Олимпийских игр, аргументируя это безопасностью животных. Пока в этом деле, так сказать, конь не валялся, но вполне возможно, в какой-то момент идея найдет понимание — это нишевый спорт для богатых, который требует особой подготовки города, принимающего Олимпийские игры.

По понятным причинам делегации в конном спорте одни из самых внушительных, и отправить их на другой конец света стоит больших денег.

Собаки перестают бегать

Свежий сюжет — по планете уверенно шагает идея запрета собачьих бегов. В США за последние годы их запретили 44 штата из 50, в 2024-м запрет ввели в Новой Зеландии, а в марте-апреле 2026 года собачьи бега запретили в Уэльсе и Шотландии. Правда, Совет по делам борзых Великобритании (GBGB) оспаривает решение властей. По их словам, лицензированный и хорошо регулируемый вид спорта остается единственным способом обеспечить благополучие животных.

В Казахстане параллельно вступил в силу законопроект, которым вводится запрет на организацию и проведение зрелищных мероприятий, влекущих за собой нанесение травм и увечий животным. Но министр экологии, геологии и природных ресурсов Сериккали Брекешев отметил, что запрета на проведение национальных видов спорта с участием животных не будет — поскольку они причинения вреда не предусматривают. А вот собачьи бои в стране запретили и за их организацию штрафуют. В большинстве стран они если и проводятся, то только в стиле фильмов Гая Ричи — подпольно.

Источник: Reuters

Другие запреты

Полный список запретов за последние годы включает:

Корриду: запрещена в Каталонии (Испания) с 2010 года, ограничена или запрещена в ряде регионов Франции и Латинской Америки. Главный аргумент — намеренное убийство животного как часть шоу. Однако в Мадриде и ряде регионов Испании коррида остается легальной и даже защищается как культурное наследие.

Петушиные и собачьи бои: запрещены почти во всех странах Европы и в большинстве стран мира. Тем не менее остаются в тени как нелегальный бизнес. Основной аргумент — прямое насилие, изначально заложенное в правила.

Джалликатту — это тамильская традиция укрощения быка, когда его выпускают в толпу, а участники должны схватиться за горб и провисеть на нем как можно дольше. В 2014 году Верховный суд Индии запретил эту традицию. Но в 2017-м после массовых протестов в регионе Тамилнад запрет сняли.

Источник: РИА "Новости"

Родео: не запрещено полностью, но в ряде стран Европы отдельные элементы запрещены. Ограничения касаются использования электрошокеров, веревок и других методов, причиняющих боль.

Гонки на собачьих упряжках: РЕТА требует запретить и их, во всяком случае, легендарную гонку Iditarod по Аляске, но организаторы пока сопротивляются, говоря, что повышают стандарты безопасности и подготовки собак (на 1600-километровом маршруте регулярно случаются смерти животных).

Источник: РИА "Новости"

Кроме того, многие из вас наверняка замечали изменение отношения к циркам и дельфинариям — в 24 государствах — членах ЕС уже введены запреты на содержание определенных или всех видов животных в цирках.

Кажется, тренд против использования животных будет только набирать обороты. И в этом философском споре о правах животных неприятны обе крайности — и жестокое обращение, и бездумные обвинения всех и вся.

Автор: Дмитрий Кузнецов

