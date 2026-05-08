Нужно ли запретить виды спорта с животными? Зоозащитники имеют успех в этом деле

В основном матчи проходили в сельских школах как благотворительное шоу — какой-то единой лиги не существовало. Но знаменитую зоозащитную организацию РЕТА это не устраивало — в нулевых она начала собирать петиции и подавать в суд на таких игроков. В итоге к 2009 году такая забава была запрещена почти во всех штатах США. В мае состоялся последний матч по баскетболу на ослах в Кентукки. Защитники прав животных убедили власти, что во время встреч психика четвероногих подвергается тяжелым испытаниям и их спортивная карьера травмоопасна.