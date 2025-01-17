Мировой рекордсменке из России отказали в нейтральном статусе: «Мой путь в международном спорте закончен»

Каплина — серебряный призер чемпионатов мира 2012 и 2021 годов, бронзовый призер чемпионата мира 2016 года, десятикратная рекордсменка мира, участница Олимпийских игр в Токио.
"Теперь я могу сказать, что сделала все, что могла… Я подавала на лицензию нейтрального атлета и получила отказ, мой путь в международном спорте закончен.
Подавая на лицензию, стоимость которой 5 тысяч евро, я понимала, что могу получить отрицательный ответ без объяснений обстоятельств. Такой большой взнос был, потому что меня должны были включить в международный пул тестирования и приехать для взятия допинг-пробы. Это было прописано в условиях подачи на лицензию. Через неделю мы написали в Международную федерацию спортивного скалолазания, так как оповещения о постановке меня на международный допинг-контроль так и не пришло. На сегодняшний день его так и не было. Также со мной ни разу не связались, хотя было написано, чтобы я была готова к сотрудничеству и взаимодействию.
Это было отличное время — 2012−2021 — целых 10 лет я могла выступать на международной арене. Спасибо всем спортсменам, кто поддерживал меня все это время и верил, что я смогу вернуться. Я дважды была серебряным призером на чемпионате мира, но так и не смогла стать чемпионкой мира, думала, что у меня еще будет шанс… Спасибо всем за поддержку и тепло, за все эти годы радости и счастья", — написала 31-летняя Каплина в соцсетях.