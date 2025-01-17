Мировой рекордсменке из России отказали в нейтральном статусе: «Мой путь в международном спорте закончен»

Подавая на лицензию, стоимость которой 5 тысяч евро, я понимала, что могу получить отрицательный ответ без объяснений обстоятельств. Такой большой взнос был, потому что меня должны были включить в международный пул тестирования и приехать для взятия допинг-пробы. Это было прописано в условиях подачи на лицензию. Через неделю мы написали в Международную федерацию спортивного скалолазания, так как оповещения о постановке меня на международный допинг-контроль так и не пришло. На сегодняшний день его так и не было. Также со мной ни разу не связались, хотя было написано, чтобы я была готова к сотрудничеству и взаимодействию.