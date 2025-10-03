13-летнюю россиянку отстранили за нарушение антидопинговых правил

Спортсменку, занявшую на весеннем первенстве России по ски-альпинизму в Кирове (возраст участников от 12 до 13 лет) призовое место, дисквалифицировали на 6 месяцев после того, как в ее допинг-пробе было обнаружено запрещенное вещество преднизолон (класс S9, глюкокортикоиды).