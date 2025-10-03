Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

13-летнюю россиянку отстранили за нарушение антидопинговых правил

В допинг-пробе ски-альпинистки обнаружили запрещенное вещество преднизолон.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Российская ски-альпинистка получила дисквалификацию на полгода за нарушение антидопинговых правил, когда ей еще не исполнилось 14 лет. Об этом свидетельствуют документы, имеющиеся в распоряжении ТАСС.

Спортсменку, занявшую на весеннем первенстве России по ски-альпинизму в Кирове (возраст участников от 12 до 13 лет) призовое место, дисквалифицировали на 6 месяцев после того, как в ее допинг-пробе было обнаружено запрещенное вещество преднизолон (класс S9, глюкокортикоиды).

Преднизолон относится к особым субстанциям, использование которых запрещено только в соревновательный период. Это — синтетический глюкокортикостероидный препарат, дегидрированный аналог гидрокортизона. Преднизолон оказывает противовоспалительное, противоаллергическое, иммунодепрессивное действие, противошоковое действие, повышает чувствительность бета адренорецепторов к эндогенным катехоламинам.

Срок дисквалификации несовершеннолетней спортсменки завершится 28 февраля 2026 года.